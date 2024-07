F1 | Mercedes e la rinascita della W15: il punto dell’Ing Mazzola [VIDEO]

F1 Mercedes – Durante la diretta di Race Anatomy, approfondimento diretto da Fabio Tavelli in programma su Sky Sport F1 HD, l’Ing. Luigi Mazzola ha provato ad analizzare la crescita mostrata dalla Mercedes dal Gran Premio di Monaco ad oggi, precisando come la compagine capitanata da Toto Wolff sia riuscita a risolvere gran parte delle problematiche tecniche emerse nelle ultime due stagioni.

Grazie ad un lavoro che va avanti ormai da mesi e sotto la guida attenta di James Allison, tornato a guidare la struttura tecnica a Brackley, la squadra è riuscita a garantire a Lewis Hamilton e George Russell una monoposto veloce, affidabile e in grado di giocarsela alla pari non solo in qualifica, ma anche in gara.

Una base “solida” su cui la compagine anglo-tedesca proverà a costruire il prosieguo di questa annata 2024. Russell, ricordiamo, ha ottenuto il gradino più alto del podio in Austria, mentre Hamilton è tornato a trionfare pochi giorni fa a Silverstone.