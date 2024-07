Formula 1 | Ferrari, Vasseur continua a credere nell’obiettivo Costruttori

Formula 1 Ferrari Vasseur – Nonostante la profonda crisi delle ultime settimane, Frederic Vasseur continua a credere nell’obiettivo Costruttori. Il Team Principal della Ferrari, interpellato da Sky, non ha voluto indietreggiare sugli obiettivi che la squadra si è posta all’inizio di questa annata, precisando come ogni singolo uomo a Maranello stia dando il massimo per garantire a Carlos Sainz e Charles Leclerc una monoposto in grado di giocarsela alla pari con Mercedes, Red Bull e McLaren.

Dopo il triple-header che ha composto le gare di Montreal, Spielberg e Silverstone, ricordiamo, la Ferrari si è ritrovata a 70 punti dalla leadership della Red Bull. Un gap ampio, ma che il Team Principal spera di ricucire grazie all’ottimizzazione delle novità introdotte poche settimane fa a Barcellona.

Vasseur e l’obiettivo Costruttori per la Ferrari

“Silverstone, come gli ultimi tre appuntamenti di questo campionato, si sono rivelati parecchio difficili. Nonostante questo, però, siamo ancora secondi nel mondiale Costruttori e stiamo lavorando per ritrovare la dinamica della prima parte della stagione. Siamo a 70 punti dalla Red Bull, e sono tanti, ma se riusciremo ad andare a punti con due macchine potremmo ridurre questo gap”.