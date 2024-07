Formula 1 | Horner avverte Perez: “Per noi è insostenibile non fare punti”

Formula 1 Red Bull Perez – Comincia ad incrinarsi il rapporto di grande fiducia tra la Red Bull e Sergio Perez. Interpellato dalla stampa internazionale dopo l’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, Christian Horner non ha nascosto il proprio malcontento per la prestazione messa in mostra dal messicano, evidenziando come la compagine anglo-austriaca, ad oggi, non possa permettersi un anello della catena “debole” e non capace di portare punti importanti per la rincorsa al mondiale Costruttori.

Un avvertimento a tutti gli effetti, nonostante il recente rinnovo pluriennale fino alla fine della stagione 2026, che dovrà spingere l’ex Racing Point ad avvicinarsi ai risultati che sta ottenendo il compagno di squadra Max Verstappen. Dall’appuntamento di Monaco, ricordiamo, Perez non è riuscito a confermare i buoni risultati ottenuti nel primo trimestre di quest’anno, faticando non solo in qualifica, ma anche in gara. Una condizione che la squadra non può più permettersi, vista la crescita esponenziale registrata da McLaren e Mercedes.

Red Bull, Horner avverte Perez

“Checo sa perfettamente che per la nostra squadra è insostenibile non fare punti. Dobbiamo fare di più e lui lo sa bene. Conosce il suo ruolo, oltre che i suoi obiettivi, e vi posso assicurare che nessuno è più ansioso di lui. Ovviamente è una situazione di grande pressione, ma vuole tornare competitivo e sta facendo il massimo per rispettare ciò che il team si aspetta dalla sua guida. Quando stai ottenendo risultati al di sotto delle aspettative, la pressione aumenta. Lui ne è consapevole, lo sa e questo fine settimana non è andato per il verso giusto”.