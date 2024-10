F1 | Hill non esclude l’addio di Perez alla Red Bull: “Esiste un contratto, ma la situazione è delicata”

F1 Hill Perez – Damon Hill ha acceso il dibattito sul futuro di Sergio Perez in Red Bull, condividendo dettagli emersi da una recente conversazione con Julian Jakobi, manager del pilota messicano. Durante il podcast di Sky Sports F1, l’inglese ha rivelato che il management dell’ex Racing Point ritiene di avere un “contratto blindato” per il 2024, aggiungendo così un elemento di sicurezza alla sua permanenza nonostante le crescenti pressioni sui risultati.

Sebbene il contratto sembri solido, Hill ha sollevato dubbi sulla consistenza delle prestazioni di Perez, recentemente messe in discussione durante il difficile weekend di gara in casa, in Messico. “La domanda è: cosa sta succedendo a Checo? Perché è così distante dal ritmo? Non capisco cosa stia facendo, cosa gli passi per la testa o cosa accada nel garage,” ha dichiarato il Campione del Mondo 1996, esprimendo perplessità sull’approccio del messicano.

Hill e la situazione di Perez

L’ex pilota della Williams ha evidenziato che, sebbene i contratti siano rilevanti, esiste un limite alla loro tenuta. Red Bull potrebbe infatti rivedere i piani se Perez non riuscisse a migliorare la sua forma. “I contratti sono una cosa, ma prima o poi arriva il momento in cui devono fare quello che devono fare,” ha aggiunto il talent di Sky, lasciando intendere che, malgrado il “contratto blindato”, i risultati potrebbero risultare decisivi per il futuro di Perez nel team.

Riflettendo sulle sfide che Perez sta affrontando, Hill ha analizzato le dinamiche interne alle squadre, ricordando come le difficoltà si amplifichino quando un team concentra i propri sforzi su priorità differenti, a scapito di un singolo pilota. “È molto difficile. L’ho provato anch’io. È complicato quando la squadra non è focalizzata a risolvere i tuoi problemi, ma ha altre questioni importanti da affrontare.”

Il futuro della Red Bull

Il britannico ha infine esplorato i possibili scenari futuri in Red Bull, suggerendo Liam Lawson come potenziale sostituto per affiancare Verstappen. Ha anche menzionato Yuki Tsunoda: “Sono sicuro che desiderano qualcuno che possa sostenere Max in caso di lotta. Max non vuole un compagno che gli crei problemi. Bisogna bilanciare questi aspetti.”

Il futuro di Perez resta dunque incerto, con il team attento a osservare le sue performance per prendere una decisione definitiva sul pilota che affiancherà Verstappen.