F1 | Futuro Newey, dal Regno Unito certi: “Adrian ha visitato anche le factory di McLaren e Mercedes”

F1 Newey – Continuano a rimbalzare le voci sul futuro di Adrian Newey in Formula 1. Secondo quanto riportato dalla testata inglese Business F1 Megazine, sempre molto informata sui fatti dell’Ingegnere inglese, quest’ultimo avrebbe visitato non solo la factory dell’Aston Martin, ma anche quelle di McLaren e Mercedes, carpendone tutti i segreti e i retroscena. Tour che le compagini avrebbero organizzato per mostrare la loro “forza” e le nuove infrastrutture al tecnico inglese, attualmente sul mercato dopo il recente addio alla Red Bull.

McLaren, Aston Martin, Mercedes e Williams, ricordiamo, sono le scuderie inglesi interessate al guru dell’aerodinamica, mentre Ferrari – per molti data la favorita fino a qualche settimana fa – si troverebbe in una fase di “stasi”. L’Ingegnere non ha mai nascosto l’intenzione di voler affrontare una parentesi della propria carriera in Rosso, ma le sirene provenienti dai team di “casa” lo starebbero spingendo a fare delle riflessioni. Ad ogni modo, come ha affermato lo stesso Newey qualche giorno fa, una decisione definitiva in merito verrà presa prima del prossimo autunno.

Futuro Newey, il punto di Business F1 Megazine

“Newey è stato invitato a visitare gli stabilimenti di quasi tutti i team. Sappiamo che gli è stata mostrata l’Aston Martin e ne conosce ora tutti i segreti, inclusa la nuova galleria del vento all’avanguardia. Ma è stato anche dalla McLaren e alla Mercedes, sebbene non sia certo perché quest’ultimi sono più bravi a mantenere i segreti. Quando era alla Red Bull Racing non gli sarebbe stato permesso di entrare in queste strutture dei rivali, mentre ora ha utilizzato la sua disponibilità sul mercato per farlo”