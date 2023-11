F1 | McLaren, tanti chilometri per Piastri e O’Ward nei test di Abu Dhabi

F1 Test Abu Dhabi McLaren – 124 e 103 tornate per Oscar Piastri e Pato O’Ward nella giornata di test ad Abu Dhabi che ha chiuso la stagione 2023 di Formula 1. I due portacolori della McLaren, purché avendo programmi di lavoro totalmente differenti, hanno accumulato un buon chilometraggio a bordo della MCL60, raccogliendo dati e informazioni importanti che i tecnici analizzeranno per lo sviluppo invernale. Piastri, ricordiamo, si è focalizzato sulle mescole Pirelli per la stagione 2024, mentre O’Ward ha proseguito il lavoro di adattamento all’auto dopo i 60 minuti di attività condotti venerdì mattina nel corso delle FP1.

“E’ stata una buona ultima giornata di lavoro in pista”, ha rivelato Piastri. “Abbiamo imparato alcune cose nuove sulla monoposto e inoltre sono riuscito a perfezionare la mia guida. L’obiettivo per il prossimo anno sarà quello di confermare l’ottimo slancio del finale di stagione. Voglio partire alla grande e con me anche la squadra. Adesso mi recherò in fabbrica per le ultime cose prima di concedermi un momento di pausa. Voglio ringraziare la McLaren per l’enorme supporto che mi hanno mostrato nel corso di questo campionato. Abbiamo vissuto dei bei momenti e speriamo di poterne raccontare tanti altri anche nel 2024”.

Queste invece le parole di O’Ward: “Sono davvero felice della mia giornata in vettura. Abbiamo lavorato su una vasta gamma di impostazioni ed è stato fantastico scoprire alcune nuove capacità di questa vettura. L’auto è semplicemente fantastica, oltre che molto semplice da guidare. Alla fine è stata una sessione positiva sia per me che per la squadra. Voglio ringraziare la McLaren per l’opportunità e non vedo l’ora di tornare presto al volante di una vettura di Formula 1”.