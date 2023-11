Formula 1 | Russell chiude la stagione con un incidente nei test di Abu Dhabi

Formula 1 Test Abu Dhabi Russell – A causa di un cedimento meccanico sulla sua W14, probabilmente riconducibile ad una sospensione, George Russell ha chiuso con un incidente la giornata di test ad Abu Dhabi. Poco prima della pausa pranzo, l’inglese ha perso il controllo della vettura in uscita da curva 6, finendo contro le barriere. Un episodio che ha provocato diversi danni sulla monoposto, specialmente sulla pancia destra, e che non ha permesso al pilota britannico di completare il programma di lavoro prestabilito con la squadra.

“Tutto sommato è stata una giornata produttiva in vettura, nonostante l’incidente”, ha affermato l’inglese della Mercedes. “Potevamo apprendere ancora tante cose, ma alla fine è andata così. E’ stata una lunga annata e siamo tutti stanchi. Non vediamo l’ora di prenderci un pò di tempo libere per ricaricare le batterie. Vogliamo tornare carichi e pronti per l’inizio della nuova stagione”.

5/5 - (1 vote)