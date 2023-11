F1 | Williams, Colapinto e O’Sullivan si dividono la FW45 nella giornata di test ad Abu Dhabi

F1 Test Abu Dhabi Williams – Franco Colapinto e Zak O’Sullivan si sono divisi la FW45 nella giornata di test post-season andata in scena ieri sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Il primo, ventenne e all’esordio assoluto su una monoposto di Formula 1, ha riportato l’Argentina in Formula 1 a 22 anni di distanza dall’ultima apparizione (l’ultimo pilota argentino è stato Gaston Mazzacane nel 2001) ed è riuscito a condurre una sessione lineare, priva di errori e/o sbavature.

Un debutto di livello che quasi certamente gli consentirà di sfruttare nuove opportunità nel 2024.Bene anche l’inglese, tornato in monoposto dopo le libere di venerdì mattina. In totale, Colapinto e O’Sullivan hanno completato 115 tornate (60 il primo, 50 il secondo). Parallelamente, Logan Sargeant e Alexander Albon si sono divisi l’altra FW45 in pista, focalizzandosi sullo sviluppo delle mescole Pirelli per la stagione 2024.

“La prima volta al volante di una Formula 1 è stata incredibile”, ha affermato il pilota argentino. “E’ difficile descrivere tutte le emozioni, le sensazioni e i sentimenti che ho vissuto. Sognavo un momento del genere fin da piccolo. Guidare la FW45 ad Abu Dhabi è stato straordinario, oltre che la giusta conclusione di questa prima annata tra i colori della Williams Academy. Ho sfruttato al meglio ogni tornata perchè l’obiettivo era imparare il massimo da questa giornata. Sono grado alla squadra per il supporto e l’opportunità”.

Queste invece le impressioni di O’Sullivan: “E’ stata una giornata piacevole. In generale tornare al volante della FW45 dopo i test di venerdì mattina è stato grandioso. Inoltre, sono riuscito a proseguire il programma di lavoro avviato proprio in quella occasione. Fin dal primo giro ho ripreso le sensazioni di venerdì, ottenendo i dati e le informazioni che cercavo da questa sessione. Con la squadra ho avuto l’opportunità di sperimentare alcune cose e di spingere la monoposto più in là rispetto alle FP1 del GP. E’ stato sensazionale. Voglio ringraziare ancora una volta la squadra per l’opportunità che mi ha concesso nel corso di questo fine settimana. Mi ha fornito una preziosa esperienza”.