F1 | Alonso: avrei voluto vincere un titolo con la Ferrari

Se potesse tornare indietro nel tempo quale sensazione avrebbe voluto provare Fernando Alonso? Una domanda alla quale il diretto interessato ha risposto in questo modo: diventare campione del mondo con la Ferrari. Lo spagnolo, che a fine luglio ha compiuto 42 anni e che sta vivendo una seconda giovinezza in Aston Martin, ha ripercorso la propria carriera ammettendo che la sua storia, ma anche quella della Formula 1 in quegli anni, avrebbe potuto prendere una piega diversa se fosse riuscito ad avere la meglio nella battaglia iridata contro Red Bull e Sebastian Vettel.

Alonso in Ferrari ha disputato cinque stagioni sfiorando il titolo in due circostanze, Abu Dhabi 2010 e Interlagos 2012, dove in entrambe le circostanze perse la sfida con Vettel (suo sostituto a Maranello dal 2015) nel round conclusivo della stagione. Inoltre in Ferrari Alonso ha conquistato quella che, ad oggi, resta la sua ultima vittoria in carriera ottenuta a Barcellona nel 2013.

“Vincere un titolo con la Ferrari. Quella è probabilmente la prima cosa che scelgo se potessi tornare indietro nel tempo – ha detto Alonso, intervistato dal podcast High Performance – Nel 2010 e 2012 eravamo a pochi giri dal vincere il campionato e questo probabilmente avrebbe potuto cambiare un po’ l’esito di molte cose e anche la storia”.

Alonso ha poi affrontato anche la tematica riguardante il futuro lontano dalle corse: “Quello che rimpiango di sicuro è stato non godermi di più il mio tempo, la mia carriera. So che sono alla fine. C’è una nuova vita per il sottoscritto tra qualche anno senza guidare. E quando guarderò indietro alla mia carriera vedrò molte cose belle, buone amicizie e un’incredibile esperienza”.