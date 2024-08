F1 | McLaren e la ricerca del successo: sportività e competizione al centro del progetto

F1 McLaren – Obiettivo vittoria per la McLaren, sia a medio che a lungo termine, ma sempre nel rispetto dei valori di sportività e correttezza.

In un’intervista concessa a motorsport.com, Zak Brown ha descritto la metodologia di lavoro che lui e Andrea Stella stanno implementando nel team di Woking, sottolineando come l’idea di successo – ovviamente centrale nei progetti del team inglese – vada sempre di pari passo con un atteggiamento sano e in linea con lo spirito della competizione.

La squadra britannica mira alla vittoria, a conferma di quanto mostrato in pista nell’ultimo anno e mezzo (la McLaren è il team che più concretamente è riuscito ad avvicinarsi alle prestazioni della Red Bull), ma senza sacrificare l’etica e l’ambiente che si respira gara dopo gara all’interno dei box.

McLaren, Brown e l’atteggiamento della squadra

“Credo che le culture si sviluppino naturalmente. Si può definire la direzione e impostare il tono, ma non si può imporre. Io, Andrea e tutto il team siamo persone che amano la competizione e spingono al massimo. Siamo corretti, ma piuttosto determinati nella ricerca delle prestazioni, sempre in modo etico, senza cercare di vincere a tutti i costi. Penso che anche la squadra rispecchi questo approccio, creando un ottimo ambiente all’interno del box”.