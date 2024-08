Formula 1 | Bearman non nutre dubbi: “Hamilton porterà in Ferrari una mentalità vincente”

Formula 1 Ferrari Hamilton – In un’intervista concessa a Sky Sports, Oliver Bearman ha parlato dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, sottolineando come l’esperienza del pilota inglese permetterà alla Rossa di affrontare le stagioni 2025 e 2026 con una mentalità ancora più vincente, grazie alla sete di vittoria dimostrata dal sette volte iridato negli ultimi mesi al volante della Mercedes.

Hamilton, ufficializzato a Maranello a partire dal prossimo anno, apporterà non solo un bagaglio di esperienza di altissimo livello, ma anche la velocità di un pilota capace di ottenere 105 vittorie, 104 pole position e 67 giri veloci. Un palmarès straordinario che, quasi certamente, aiuterà la Scuderia a puntare al titolo che manca ormai dalla lontana stagione 2007, vinto da Kimi Raikkonen.

Bearman e l’arrivo in Ferrari di Hamilton

“Credo che apporterà una grande esperienza al team. Ha vinto sette campionati del mondo, un traguardo che pochi possono vantare. Contribuirà con una mentalità vincente, e il suo talento è indiscutibile. È senza dubbio uno dei migliori di sempre. È straordinario che possa condividere la sua esperienza con me. Spero di imparare molto da lui, e mi auguro che anche la Ferrari tragga vantaggio, poiché ritengo che sarà una risorsa preziosa per la squadra.”