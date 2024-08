F1 | Red Bull, Verstappen: “Sapevo che non avremmo avuto una stagione stile 2023”

Guardando le classifiche iridate parrebbe non essere cambiato nulla. Rispetto a dodici fa la situazione, per quel che riguarda le posizioni, è rimasta immutata con Red Bull e Max Verstappen in testa ai rispettivi Mondiali di competenza. Ciò che è cambiato è la forza della concorrenza che rispetto al 2023, dove di fatto era assente, quest’anno si è svegliata e vede nella McLaren l’avversario più pericolo.

Discutendo dell’andamento di questa prima parte della stagione, Verstappen in tutta onestà ha riconosciuto come la scuderia di Milton Keynes abbia riscontrato delle difficoltà su diversi tracciati segno che la vettura non è la più veloce del lotto. Nonostante le criticità riscontrate in vari appuntamenti, Verstappen ha letteralmente tenuto in piedi la Red Bull conquistando da solo i sette successi ottenuti finora dalla squadra anglo-austriaca.

“All’inizio potevamo dire che si trattava di una situazione specifica per la pista, ma penso che ormai sia chiaro, non importa in quale pista andiamo, abbiamo difficoltà ovunque – ha dichiarato Verstappen, intervistato da formula.hu – Direi che nelle ultime gare non siamo stati i più veloci. Sì, è un po’ più difficile adesso”.

L’olandese, discutendo della concorrenza, ha aggiunto: “Gli altri stanno facendo un buon lavoro migliorando le prestazioni della vettura, ma ovviamente dobbiamo sottolineare che siamo ancora in testa alla classifica costruttori. La situazione non è poi così terribile, ma dobbiamo anche cercare di migliorare le prestazioni della vettura in modo da poter provare a reagire e dettare nuovamente il ritmo”.

Da parte del campione del mondo in carica non è mancato un riferimento alla dominante stagione 2023: “L’anno scorso mi è piaciuto molto, ma sapevo che non avremmo mai avuto un’altra stagione del genere. Pensavo che non fosse realistico da parte nostra essere competitivi in quel modo, ero preparato a questo. Naturalmente avevo fiducia e speravo che avremmo avuto un po’ più di vantaggio, ma va così”.