F1 | Ferrari, Leclerc soddisfatto delle sue prestazioni in stagione

Charles Leclerc non difetta certamente di sportività ed onestà; nel complimentarsi con Max Verstappen per la stagione eccezionale, con 19 vittorie conquistate, il pilota della Ferrari ha “difeso” il collega dall’accusa di vincere con troppa facilità. Leclerc ha ragionato sul fatto che per arrivare a quel livello la Red Bull e Verstappen abbiano dovuto lavorare meglio di tutti, meritandosi quindi lo straordinario dominio.

“Sarebbe profondamente ingiusto dire che Verstappen vince senza sudare – le parole di Leclerc in una intervista ad Auto Motor und Sport -. Certo lui e la Red Bull sono in una posizione di vantaggio, ma per arrivarci hanno dovuto lavorare molto. E hanno lavorato meglio di tutti. Li rispetto molto, tocca a noi fare un buon lavoro per raggiungerli”.

Il ferrarista ha poi parlato della sua stagione, certamente complicata a causa della scarsa competitività della SF23, ma anche con cose positive da ricordare e da cui ripartire, come le cinque pole position, le prime file e i cinque podi. Il finale in crescendo, poi, è una iniezione di fiducia per il futuro.

“Sappiamo che non è stata una stagione eccezionale, perché la nostra auto non era veloce quanto ci saremmo aspettati – ha continuato Leclerc -. Per fortuna abbiamo tratto ottimi insegnamenti per il 2024. Più di tanto non potevamo sviluppare l’auto, nel complesso però mi ritengo soddisfatto del mio livello di prestazioni”.