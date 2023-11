F1 | Massa è sicuro: nessun pilota potrebbe battere questo Verstappen

Dominio. È questa la parola esatta per sintetizzare la stagione 2023 di Formula 1 che ha visto Red Bull e Max Verstappen monopolizzare la scena del Circus. La scuderia di Milton Keynes e l’olandese hanno infatti fatto incetta di vittorie, aggiudicandosi le rispettive corone iridate con largo anticipo rispetto alla conclusione del campionato.

Discutendo sulla supremazia mostrata dalla Red Bull e dal tre volte campione del mondo, che rispettivamente hanno conquistato diciannove e diciassette vittorie in stagione, Felipe Massa ritiene che ad oggi nessun pilota in griglia – neanche due campionissimi come Lewis Hamilton e Fernando Alonso – riuscirebbe a scalfire l’egemonia dell’accoppiata RB19-Verstappen.

“Max si vede che sta bene e vince quasi tutte le gare – ha dichiarato Massa a Formule1.nl – Per lui qualsiasi cambiamento significherebbe un peggioramento. Ciò che Max sta mostrando in questa stagione è incredibilmente buono, di un livello senza precedenti. Anche se mettessimo Lewis Hamilton o Fernando Alonso sull’altra vettura della Red Bull, non sono sicuro che cambierebbe molto. Forse qualcosa, ma credetemi, non batterebbero nemmeno Max”.

Il brasiliano, completando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Siamo onesti, preferiremmo vedere il campionato deciso all’ultima curva o all’ultimo giro, come nel 2021 ad Abu Dhabi. Se ragionassi così augurerei al miglior pilota della griglia dopo Max il posto di Perez in Red Bull”.