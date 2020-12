F1 | Marko: “Vettel in Red Bull? Non era più sul mercato quando abbiamo scelto di sostituire Albon”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Servus TV, Helmut Marko ha parlato del possibile interessamento della Red Bull nei confronti di Sebastian Vettel, sottolineando come il tedesco, nonostante le tante voci di mercato circolate nel corso dell’estate, soprattutto a cavallo tra i GP di Stiria e Ungheria, non sia mai stata una reale opzione per la line-up 2021 della scuderia quattro volte Campione del Mondo.

Secondo quanto dichiarato dall’austriaco, Red Bull ha scelto di sostituire Alex Albon solo nella seconda parte della stagione, aspetto che di fatto ha tagliato fuori il tedesco dalla rosa dei possibili “papabili (“Seb” ha firmato il contratto con Aston Martin poco prima dell’appuntamento in Toscana),

“Spesso si è parlato di un accostamento Vettel-Red Bull, ma in realtà non c’è mai stata una discussione approfondita sulla questione”, ha affermato Helmut Marko. “Quando abbiamo deciso di sostituire Albon, Seb non era più disponibile. Quindi non c’è mai stata una reale possibilità di vedere Vettel nella nostra squadra”.