F1 | Ferrari-Hamilton, Norbert Haug: “Sono rimasto stupito”

Anche Norbert Haug ha espresso il proprio personale giudizio su quella che può essere definita, lato Formula 1, il colpo del secolo: il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con l’inglese che approderà a Maranello nel 2025 dove prenderà il posto di Carlos Sainz. Haug, discutendo della scelta presa dal sette volte campione del mondo di chiudere la lunga esperienza con Mercedes per cedere alla corte del Cavallino, ha sottolineato tutto il suo stupore per questa trattativa di mercato.

“Se avessi scommesso su una cosa, su un connubio in Formula 1 che sarebbe durato per sempre questi rispondeva a Mercedes e Hamilton, ha dichiarato Haug intervistato da Motorsport-magazin.com.

L’ex vice presidente Mercedes per le attività sportive ha poi aggiunto: “Sono rimasto completamente stupito! Avrei giurato che sarebbe rimasto lì per sempre. E che sarebbe rimasto come ambasciatore del marchio o altro. È un mistero. Probabilmente pochi lo sanno”.

Ma al tempo stesso, parlando della Ferrari, Haug ha detto: “Tutti vogliono guidare una Ferrari, è assolutamente comprensibile”.