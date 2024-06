F1 | Marko: “Verstappen in Mercedes nel 2026? È ancora così lontano…”

Il 2026, e con esso l’introduzione del nuovo regolamento sulle power unit e le varie dinamiche di mercato che potrebbero accendersi, è ancora troppo lontano nel tempo. Helmut Marko infatti, discutendo dell’eventuale possibilità che Max Verstappen possa lasciare la Red Bull al termine della prossima stagione per tentare una nuova sfida professionale in Mercedes, ritiene che questo genere di scenari sia un inutile tema di discussione in un momento dove la Formula 1 vede in lotta varie squadre per le posizioni di vertice.

“È ancora così lontano – ha affermato Marko, intervistato da OE24 – Adesso concentriamoci sulle prossime gare e vediamo di vincere nuovamente il titolo”.

L’austriaco poi, continuando con il proprio intervento, ha aggiunto: “Il nostro più grande vantaggio è che le altre squadre prendono punti l’una dall’altra. Spero che questo continui”.

Sulla possibilità di un’accoppiata Mercedes formata da Verstappen-Antonelli: “Non dobbiamo pensarci, anche perché Antonelli è un totale uomo Mercedes”.