F1 | Sauber, Alunni Bravi: “Stiamo parlando con molti piloti, incluso Carlos Sainz”

Dopo Nico Hulkenberg la Sauber è chiamata ad ufficializzare il futuro compagno di squadra del tedesco che segnerà l’inizio di un nuovo percorso sportivo per la squadra svizzera, in attesa della discesa in campo dell’Audi con la quale la squadra di Hinwil aprirà la nuova era del regolamenti tecnici dal 2026. Tra i profili sondati dalla Sauber figura anche Carlos Sainz, in uscita dalla Ferrari a fine stagione per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, come ammesso da Alessandro Alunni Bravi.

Il team principal della Sauber, discutendo dello spagnolo che sta parlando anche con la Williams, ha ammesso come il team elvetico stia andando alla ricerca di un pilota che possa impegnarsi a medio e lungo termine con Hinwil.

“Stiamo parlando con molti piloti, incluso Carlos Sainz – ha dichiarato nel weekend spagnolo Alunni Bravi, come riportato da Formula1.com – Questa è ovviamente la cosa più importante per la gente, soprattutto qui in Spagna. Ma vogliamo piloti che abbiano un impegno lungo con noi, vogliamo piloti che inizino insieme a noi questo lungo viaggio. Questo è uno degli elementi su cui stiamo discutendo con ogni pilota, e ovviamente ora la decisione si avvicina, perché vogliamo che tutti sappiano esattamente chi sarà con noi l’anno prossimo, nelle prossime stagioni, perché abbiamo bisogno anche iniziare a lavorare sulla macchina e sui piloti del prossimo anno è un elemento importante”.

Alunni Bravi ha poi aggiunto: “Ma penso che il punto di partenza sia questo: vogliamo un pilota che si impegnerà con noi a lungo termine. Penso che piloti come Carlos, come Nico Hulkenberg che abbiamo ingaggiato, possano portare molte, molte cose: esperienza, velocità pura, motivazione . Ma sul mercato ci sono anche altri piloti con questa caratteristica. Penso che il livello della Formula 1 sia davvero alto e puntiamo a migliorare le nostre prestazioni, anche grazie al pilota che è sempre il più importante elemento di differenziazione delle prestazioni”.

Il manager italiano, concludendo il proprio pensiero, ha detto: “Non voglio parlare solo di Carlos perché non sarebbe rispettoso nei confronti di tutti gli altri piloti. Hanno le stesse caratteristiche: velocità, esperienza e il talento per far parte di un progetto importante”.