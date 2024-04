F1 | Red Bull, Perez in ripresa grazie agli assetti di Verstappen

F1 Red Bull Perez – Nella consueta chiacchierata post gara con il quotidiano Osterreich, Helmut Marko ha analizzato la crescita mostrata da Sergio Perez nei primi appuntamenti di questa stagione 2024 di Formula 1, sottolineando come il messicano, rispetto al passato, stia utilizzando gli assetti di “base” della vettura di Max Verstappen. Una condizione che lo sta aiutando non solo a perfezionare il feeling con la RB20, ma anche a raccoglie punti e riscontri importanti per il suo mondiale Piloti (attualmente Checo occupa il secondo posto alle spalle del compagno di scuderia).

Marko e la rinascita di Perez

“Checo quest’anno ha cambiato mentalità e adesso vuole solo ottenere il massimo dalla vettura a propria disposizione. In questa prima parte di stagione ha ottenuto ben tre secondi posti e in qualifica è sempre stato vicino a Max, almeno in termini di cronometro. In Australia ha avuto qualche piccolo problema in gara, ma alla fine per noi non è stato un buon fine settimana. Perez sta seguendo di assetti di Verstappen e sta raccogliendo i frutti sulla RB20, anche perché sono le soluzioni che sembrano sposarsi al meglio con la vettura. Per Max non è un problema e per Checo idem. Sa perfettamente che non può batterlo con un assetto diverso, ma la situazione non cambia anche con i medesimi set-up. Verstappen non si può battere, non c’è storia”.