F1 | Un gruppo di investitori si è assicurato il 24% del team Alpine

Un gruppo di investitori, formato da Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, ha acquisito il 24% nel team Alpine di Formula 1. Una manovra economica che ha portato il valore della scuderia francese a circa 900 milioni di euro. Questo invester group ha lavorato con la squadra della NFL Dallas Cowboys, la National Football League americana (NFL), la squadra di calcio francese del Tolosa e la squadra di calcio inglese del Wrexham AFC.

L’Alpine dunque si è assicurata un’importante iniezione di denaro, di 200 milioni di euro. Nel gruppo di investitori che ha effettuato l’operazione c’è anche l’attore di Hollywood Ryan Reynolds. Una mossa importante per la scuderia transalpina che con questi investimenti potrà tentare di ridurre il divario dai top team.

“La Formula 1 e Alpine sono asset strategici per il Gruppo Renault – ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault – Negli ultimi due anni, abbiamo riacceso Alpine, capitalizzando la sua iconica coupé sportiva A110, potenziandola entrando in Formula 1, dove mira a diventare un contendente al campionato. Questa partnership accelererà lo sviluppo di Alpine F1 diversificando i fattori di guadagno e aumentando il valore del marchio”.

“Questa collaborazione è un passo importante per migliorare le nostre prestazioni a tutti i livelli – ha detto il CEO di Alpine Laurent Rossi – In primo luogo, Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, in qualità di attori internazionali con una solida esperienza nel settore sportivo, porteranno la loro riconosciuta esperienza per potenziare la nostra strategia di marketing e media, essenziale per supportare le nostre prestazioni sportive a lungo termine. In secondo luogo, le entrate generate saranno a loro volta reinvestite nel team, al fine di accelerare ulteriormente il nostro piano Mountain Climber, volto a raggiungere i migliori team in termini di strutture e attrezzature all’avanguardia”.

