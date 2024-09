F1 | Leclerc crede ancora nel titolo: “Dobbiamo sfruttare gli errori della McLaren”

F1 Ferrari Leclerc – Intercettato da Motorsport.com al termine del Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024, Charles Leclerc ha ribadito di non voler alzare bandiera bianca nella sfida contro Red Bull e McLaren.

Il pilota monegasco ha sottolineato come la Ferrari abbia ancora importanti opportunità da sfruttare per la lotta alla leadership nel Campionato Costruttori, soprattutto se le novità tecniche previste per Austin – come sembra – riusciranno a garantire un significativo miglioramento delle prestazioni della SF-24.

Nonostante il secondo posto a Baku e un deludente sabato a Marina Bay, Leclerc resta convinto del potenziale della vettura e si dice pronto a capitalizzare su eventuali errori della McLaren, una squadra che ha più volte commesso sbavature nei momenti chiave della stagione. Vale la pena ricordare che Ferrari attualmente occupa il terzo posto nel Campionato Costruttori, a 75 punti di distacco dal team britannico.

Leclerc spinge la Ferrari a lottare per il mondiale

“Se riusciremo a mantenere costanza e a non sprecare troppe opportunità, potremo tirare le somme a fine stagione, con la speranza di aggiudicarci il Titolo Costruttori. Sul piano del ritmo puro, però, non siamo ancora al livello della McLaren. Se dovessero commettere degli errori, potremmo ritrovarci a competere, come stiamo facendo ora.

Dobbiamo rimanere prudenti e non nutrire aspettative irrealistiche, perché al momento la McLaren dispone di una vettura superiore alla nostra. Ci saranno circuiti dove saremo molto vicini, altri dove sarà più difficile. Prima di Singapore eravamo abbastanza competitivi, ma non abbiamo mai avuto la macchina più veloce, forse con l’eccezione di Monaco e, in parte, Monza, dove ci siamo dimostrati piuttosto forti.”