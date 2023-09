F1 | Lawson esclude l’ipotesi Williams dal proprio futuro

Liam Lawson non considera la Williams come opzione per il prosieguo della propria carriera in Formula 1. Il neozelandese, che a partire dall’appuntamento di Zandvoort ha sostituito l’infortunato Daniel Ricciardo in AlphaTauri, ha infatti sottolineato come sia un pilota appartenente alla famiglia Red Bull e ci resterà nonostante la “retrocessione” che subirà quando l’australiano tornerà in pista dopo la frattura al polso sinistro.

Il debutto di Lawson nel Circus è stato molto buono, con l’alfiere della scuderia faentina che si è messo in luce nelle gare finora disputate riuscendo anche ad ottenere la zona punti nel Gran Premio di Singapore.

“Al momento sto solo cercando di fare quanto posso in queste gare – ha detto Lawson, citato da Motorsport-total.com – Penso che quando questo mio periodo finirà potrò iniziare a vedere quali opzioni avrò a disposizione, ma al momento resto concentrato. Non vedo l’ora che arrivino queste gare”.

Lawson ha poi aggiunto: “Williams? Sono un pilota della Red Bull, tutti i posti della Red Bull sono occupati, e sfortunatamente questo significa che per il momento resto pilota di riserva”.