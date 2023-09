F1 | AlphaTauri, Ricciardo rischia di saltare anche il GP del Qatar

Liam Lawson dovrebbe correre anche in Qatar, dove nel secondo weekend di ottobre si correrà sul tracciato di Losail il diciasettesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, come sostituto di Daniel Ricciardo. Il neozelandese andrebbe a disputare la sua quinta gara al volante dell’AlphaTauri, ottenendo buone prestazioni che lo hanno portato anche a conquistare i suoi primi punti iridati nel Gran Premio di Singapore.

Discutendo sulla situazione legata all’infortunio e alla ripresa di Daniel Ricciardo, il capo tecnico dell’AlphaTauri Jonathan Eddolls ha ammesso come da parte della squadra faentina non ci sarà alcuna pressione per accorciare i tempi di recupero dell’australiano.

“Penso che la decisione finale verrà presa più da lui piuttosto che da noi – ha dichiarato Eddolls – Saprà meglio di chiunque altro come valutare il dolore, il recupero. Ma non lo metteremo sotto pressione affinché torni. Abbiamo tre buoni piloti al momento. Non c’è molta fretta”.

Eddolls ha aggiunto: “L’obiettivo è che Daniel si riprenda completamente, così quando tornerà non si parlerà più dell’infortunio. Lawson ha potenziale, siamo tutti entusiasti di lavorare con lui per altre gare mentre aspettiamo il ritorno di Ricciardo”.