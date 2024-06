F1 | L’altra faccia McLaren in Spagna, Piastri: “Giornata da dimenticare”

Sabato da dimenticare per Oscar Piastri, che a Barcellona ha chiuso le qualifiche in decima posizione, offrendo una prestazione diametralmente opposta rispetto a quella di Norris, suo compagno di squadra e in pole position. La McLaren può chiaramente giocarsi la vittoria in questo weekend, oggi ne abbiamo avuta l’ennesima dimostrazione, ma in qualche modo il giovane australiano sta faticando e non poco a trovarsi con questa vettura, e anche oggi non è riuscito a mettere insieme un giro pulito in Q3. C’è la possibilità di rimontare, ma scattare dalla quinta fila comporta prendersi dei rischi non indifferenti, specialmente nelle fasi iniziali.

“Non è stata la mia miglior qualifica – ha ammesso Piastri. Ho avuto il mio bel da fare con il bilanciamento della vettura lungo tutta la pista. Chiaramente la monoposto ha il passo per fare delle ottime prestazioni, quindi dovrò analizzare attentamente ciò che è successo e cosa sia andato storto, così da capire come possiamo reagire nella gara di domani. Oggi è stata una di quelle giornate da dimenticare in fretta, purtroppo”.