F1 | La McLaren annuncia una partnership tecnica con Unilever

Dopo un ottimo 2019 in pista, continua la crescita della McLaren dal punto di vista del marketing. Il team inglese ha infatti annunciato una nuova collaborazione con il partner tecnico Unilever, a partire dalla stagione 2020 di Formula 1.

Questa nuova partnership punterà a migliorare diversi aspetti, su aree come la modellazione CFD, un approfondimento sulla scienza dei materiali, migliorare le capacità di lavoro come quelle con sensori ed analisi di sistemi complessi, oltre alla creazione di una accademia per ingegneri, in cui potranno sbocciare i talenti.

“McLaren e Unilever sono due organizazzioni con una reputazione globale volta all’innovazione” – ha raccontanto Zak Brown -. “Per più di 50 anni, la McLaren è stata pioniera nell’innovazione nel campo dell’ingegneria. Questa partnership ci permette di condivedere conoscenza ed esperienza attraverso due organizzazioni globali, sviluppando entrambi i settori per entrambe le aziende. Non vediamo l’ora di iniziare questa partnership nella stagione 2020”, ha poi aggiunto il Chief Executive Officer della McLaren.

Fino alla fine della stagione 2019, Unilever era stato partner della Williams.