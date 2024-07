F1 | Komatsu orgoglioso dei passi in avanti compiuti dalla Haas

F1 Haas – Ayao Komatsu ha promosso a pieni voti il lavoro svolto dalla Haas nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Brava a piazzarsi in top dieci con Nico Hulkenberg (P6), la scuderia statunitense si è mostrata in forma e performante, soprattutto con il tedesco, bravo a sfruttare al meglio la VF-24 dotata delle ultime novità tecniche. Un riscontro importante, atteso dopo i buoni segnali delle ultime settimane, che ha confermato come la scuderia capitanata da Gene Haas stia seguendo i giusti passi per il medio e lungo periodo.

Haas, Komatsu promuove la Haas

“Silverstone è stata eccellente, anche se è un peccato che non siamo riusciti a segnare punti con entrambe le auto. Se Kevin non avesse avuto graining sulle soft nell’ultimo stint sarebbe stato vicino alla top dieci. Nel complesso, P6 in due gare consecutive… cosa posso chiedere di più! Gli aggiornamenti hanno funzionato di nuovo e Nico è riuscito a mostrare un buon ritmo sia in qualifica che in gara. Non è stata una gara facile, c’erano condizioni variabili che ci hanno portato a prendere molteplici decisioni. Tutte difficili e complesse. In questi casi è semplice dire che bisogna mettere le gomme giuste al momento giusto, ma non è così. Siamo riusciti a conquistare dei punti ed è stato un enorme sforzo di squadra. Sono davvero orgoglioso”.