F1 | Hulkenberg consiglia la Haas: “Magnussen deve restare”

Il pilota della Haas che dal prossimo anno approderà in Sauber per passare poi in Audi dal 2026, ha voluto dire la sua in merito al futuro di Kevin Magnussen. Da quanto è arrivato nel team americano la scorsa stagione, il tedesco ha quasi sempre fatto meglio del compagno di squadra con il quale in passato ha avuto una rivalità che poi si è trasformata in amicizia. La Haas, dopo l’ingaggio di Oliver Bearman sta pensando di sostituire Magnussen con Esteban Ocon ma Hulkenberg ritiene che il danese meriti ancora quel sedile.

“Ovviamente non è una mia responsabilità o decisione, ma penso che Kevin sia stato molto costante quest’anno”, ha dichiarato a Ekstra Bladet.

“Ci sono stati alcuni momenti e sessioni in cui piccoli dettagli hanno fatto la differenza tra lui e me. Spesso il risultato in TV sembra enorme, ma in realtà sono piccole cose. Penso che stia facendo un ottimo lavoro, ho accesso a molti più dati e posso vedere esattamente cosa è successo dalla sua parte. Penso ancora che sia un candidato qui, ma forse anche per altri team”.

Tuttavia, Magnussen sembra avere un piano B nel caso in cui la Haas decida di licenziarlo, secondo alcune indiscrezioni infatti, si starebbe preparando per una potenziale carriera al di fuori della F1, forse nel WEC o nell’Indycar.

“In Formula 1, sappiamo che sei bravo quanto la tua ultima gara -ha dichiarato Magnussen a Silverstone -le cose vengono rapidamente dimenticate e la percezione di un pilota può cambiare molto rapidamente. Basandosi solo su una o due gare, può cambiare radicalmente. E’ così che funziona la Formula 1”.

Magnussen concorda con Hulkenberg sul fatto che la sua carriera in F1 potrebbe sopravvivere oltre il 2024, ma sta anche adottando un approccio maturo a ciò che il prossimo capitolo potrebbe riservargli.

“Questo è ciò che la maggior parte di noi ha sognato fin da quando eravamo bambini. Indipendentemente da ciò che la gente dice, la Formula 1 è il sogno della maggior parte dei giovani piloti. Quando sei qui, è fantastico e una grande opportunità. Se ne hai la possibilità, coglila. Ma ho anche avuto esperienze al di fuori della F1 che sono state fantastiche. Qualunque cosa accada, sono abbastanza rilassato”, ha concluso.