F1 | Klien analizza il primo anno di Vasseur in Ferrari

Il 2023 ha rappresentato il primo anno di Frederic Vasseur al timone della Ferrari. Il manager francese, chiamato da Maranello a prendere il posto di Mattia Binotto, ha dovuto fare i conti con una monoposto molto complicata. L’unica gioia rossa della stagione è arrivata a Singapore, dove Carlos Sainz ha ottenuto l’unica vittoria non firmata Red Bull in campionato.

Christian Klien ha discusso dell’esordio di Vasseur con il Cavallino, sottolineando come l’ex Alfa Romeo possa cambiare realmente le cose in Ferrari dopo un primo anno di apprendistato.

“Personalmente stimo molto Fred – ha dichiarato Klien, intervistato da RacingNews365 – Mi piace come persona e ora ha la possibilità di cambiare davvero le cose alla Ferrari. Ci vuole tempo. Quest’anno tutto è stato più tranquillo”.

L’ex pilota di Formula 1, continuando a parlare del manager francese, ha aggiunto: “Forse un po’ meno a livello di strategia, tranne forse per Abu Dhabi, le cose sono un po’ più tranquille all’interno della Ferrari. La domanda ora è come fare il passo successivo e come sviluppare una macchina più veloce, in modo che non abbiano problemi con l’usura delle gomme durante le gare non dovendo spingersi troppo con la macchina”.