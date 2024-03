F1 | Jos Verstappen: “Nel team servono pace e serenità”

Da settimane non si fa altro che parlare di Red Bull e non per i risultati in pista. Prima le accuse di una dipendente nei confronti di Christian Horner per comportamenti inappropriati cui è seguita un’ indagine interna condotta dalla Red Bull che ha scagionato poi il team principal. Successivamente, durante il weekend del Bahrain sono state divulgate delle conversazioni private tra Horner e l’accusatrice ed infine, la richiesta di appello alla FIA da parte di quest’ultima. E’ palese che Horner sia ai ferri corti con Helmut Marko e Jos Verstappen ed è stato proprio il padre di Max a dichiarare che la presenza di Horner nel team è causa di problemi all’interno della squadra di Milton Keynes.

Intervistato dall’agenzia di stampa Sporza in occasione di un rally disputato in Belgio, nel quale ha vinto, Jos Verstappen ha parlato della situazione in casa Red Bull, sostenendo che è in atto una lotta di potere.

“Fa parte del gioco, ma è anche necessario che ora ci sia pace nella squadra. È necessario ritrovare un po’ di calma, ma date le circostanze, ci vorrà un po’ di tempo, credo. Non posso dire molto al riguardo, speriamo che possano concentrarsi di nuovo sulle gare, perché è di questo che si tratta. Ed è importante che Max continui a vincere. La macchina sta andando molto bene e tra lui e gli ingegneri non c’è nulla di sbagliato. Per la maggior parte del tempo, Max può staccare la spina, ma riceve molte domande al riguardo. A lui non piace, ma fa anche parte della Formula 1”.