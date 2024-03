Dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 si sposta a Melbourne per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento della stagione 2024 del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen è in testa alla classifica piloti con 51 punti e un vantaggio di 15 lunghezze su Sergio Perez mentre Charles Leclerc occupa la terza piazza a quota 28 punti.

Gran Premio d’Australia 2024: gli orari del weekend

Toccherà puntare la sveglia perché le prime prove libere si disputeranno venerdì 22 marzo dalle 2:30 alle 3:30. Successivamente, la seconda sessione di libere è prevista dalle 06:00 alle 07:00. Sabato 23 marzo nuovamente la sveglia suona alle 2:30 con le terze libere. Le qualifiche invece si disputeranno alle 06:00. Domenica 24 marzo, la gara è alle 05:00. Come sempre l’esclusiva della diretta è di Sky Sport (orari in differita su TV8 da confermare) e potrete seguire il Gran Premio d’Australia anche sul nostro sito F1GrandPrix con live e aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Melbourne.

Gran Premio d’Australia 2024: curiosità sul circuito

Il circuito dell’Albert Park era già attivo negli anni ’50 ma successivamente non venne utilizzato a causa delle numerose proteste ambientaliste. Dal 1985 al 1996, il GP di Australia di F1 si disputò sul tracciato cittadino di Adelaide. Il circuito è costruito unendo le strade perimetrali del lago dell’Albert Park, normalmente aperte alla circolazione: possiamo dire che si tratta di un circuito semi cittadino. Nel 1996, in vista dell’approdo nella cittadina del campionato di Formula 1, vennero riviste alcune delle curve originali, con lo scopo di diminuire la velocità, e vennero costruiti dei nuovi box. È comunque rimasto un circuito molto veloce, nonostante sia il risultato dell’unione di strade normalmente aperte alla circolazione.

Distanza a giro: 5,303 km

Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati Tecnici:

Carico Aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del Gas: 60% Consumo di Carburante al Giro: 1,72 kg/Giro Velocità Massima: 310 km/h Possibilità di Safety Car: 50% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 23 secondi Possibilità di Sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla Pole Position: 14 su 22 edizioni su questo tracciato Peggior Posizione di Partenza per un Vincitore: undicesimo (Coulthard 2003)

Particolarità del Tracciato: Questa pista è abbastanza severa per i cambi di marcia. Il pilota ne effettua circa 2700 lungo tutto l’arco della gara, con circa 65 cambi ogni tornata. Abbastanza cruciale risulta l’ottimale funzionamento del sistema di raffreddamento della monoposto, con il pericolo che le foglie presenti sul tracciato possano andare a intasare i radiatori. La media oraria per questo tracciato si aggira attorno ai 213 km/h.

Freni:

Categoria di Circuito: Light Medium Hard Numero di Frenate: 9 Tempo Speso in Frenata: 18% del giro Energia Dissipata in Frenata Durante il Gp: 258 kWh Carico Totale sul Pedale del Freno durante il Gp: 64.322 kg Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3

RECORD

Giro prova: 1:20.486 – L Hamilton – Mercedes – 2019

Giro gara: 1:24.125 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Distanza: 1h24:11.672 – S Vettel – Ferrari – 2017

Vittorie pilota: 4 – M Schumacher

Vittorie team: 11 – McLaren

Pole pilota: 8 – L Hamilton

Pole team: 10 – McLaren

Migliori giri pilota: 6 – K Raikkonen

Migliori giri team: 9 – Ferrari

Podi pilota: 9 – L Hamilton

Podi team: 26 – McLaren

Albo d’oro

1985 K Rosberg – Williams Honda 1986 A Prost – McLaren TAG 1987 G Berger – Ferrari 1988 A Prost – McLaren Honda 1989 T Boutsen – Williams Renault 1990 N Piquet – Benetton Ford 1991 A Senna – McLaren Honda 1992 G Berger – McLaren Honda 1993 A Senna – McLaren Ford 1994 N Mansell – Williams Renault 1995 D Hill – Williams Renault 1996 D Hill – Williams Renault 1997 D Coulthard – McLaren Mercedes 1998 M Hakkinen – McLaren Mercedes 1999 E Irvine – Ferrari 2000 M Schumacher – Ferrari 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 D Coulthard – McLaren Mercedes 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 G Fisichella – Renault 2006 F Alonso – Renault 2007 K Raikkonen – Ferrari 2008 L Hamilton – McLaren Mercedes 2009 J Button – Brawn Mercedes 2010 J Button – McLaren Mercedes 2011 S Vettel – Red Bull Renault 2012 J Button – McLaren Mercedes 2013 K Raikkonen – Lotus Renault 2014 N Rosberg – Mercedes 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 N Rosberg – Mercedes 2017 S Vettel – Ferrari 2018 S Vettel – Ferrari 2019 V Bottas– Mercedes 2020 non disputato 2021 non disputato 2022 non disputato 2023 M Verstappen – Red Bull Racing