F1 | Hamilton: “Nessuno sapeva del mio passaggio in Ferrari, neanche i miei genitori”

La nuova stagione, che scatterà in questo weekend con l’appuntamento inaugurale che si disputerà in Bahrain sul tracciato di Sakhir, rappresenterà anche la tappa finale della carriera di Lewis Hamilton in Mercedes. L’inglese infatti, dopo aver scritto pagine importantissime di storia della Formula 1 con la scuderia della Stella, ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale che lo porterà dal 2025 in Ferrari al fianco di Charles Leclerc.

Hamilton, intervistato dal nuovo podcast della BBC “Back At Base”, ha rivelato di aver tenuto nascosta la trattativa con il Cavallino fino alla giornata degli annunci ufficiali avvenuti nella serata di giovedì 1 febbraio. Un riserbo che il sette volte campione del mondo ha avuto anche con gli stessi genitori.

“Non ne ho parlato con nessuno. Non l’ho detto neanche ai miei genitori fino al giorno dell’annuncio, dunque nessuno lo sapeva – ha dichiarato Hamilton – Volevo solamente farlo per me stesso. Dovevo capire cosa sarebbe stato meglio per il sottoscritto”.

L’inglese, proseguendo nel suo racconto, ha aggiunto: “È successo molto velocemente, conosco Fred (Vasseur, team principal Ferrari, ndr) da molto tempo. Per quanto mi riguarda ero eccitato per il nuovo anno, ma non sapevo davvero cosa mi avrebbe potuto riservare il futuro e non sapevo davvero per quanto tempo avrei gareggiato ma sentivo di essere molto motivato ed entusiasta di continuare a correre”.

L’attuale alfiere della Mercedes ha poi detto: “Si è presentata l’opportunità e ci ho pensato. Ma non avevo molto tempo per farlo e dovevo seguire il mio istinto, decidendo di cogliere l’occasione”.