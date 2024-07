F1 | Horner non ha dubbi: “Equilibrio stabile, mi aspetto una grande battaglia fino al 2026”

F1 Horner – In virtù di quanto emerso nelle ultime settimane, Christian Horner si aspetta una battaglia estremamente equilibrata al vertice della griglia non solo nel finale di questo campionato, ma anche nella stagione che partirà il prossimo marzo in Australia.

La stabilità regolamentare degli ultimi due anni, secondo il Team Principal della Red Bull, porterà i quattro team attualmente in lotta per il Campionato a livellarsi, aspetto che ovviamente regalerà agli appassionati una Formula 1 incerta e in grado di cambiare i propri equilibri da circuito in circuito.

I regolamenti, ricordiamo, rimarranno stabili fino alla fine del 2025, mentre per l’annata successiva si registreranno tanti cambiamenti relativi non solo all’aerodinamica, ma anche alle power unit stesse delle vetture. Un cambiamento epocale, simile a quello avvenuto nell’ormai lontano 2022, che potrebbe offrire dei nuovi competitor per le zone di vertice della classifica.

Horner e la stabilità regolamentare

“Ci aspettano 18 mesi di lotta serrata, ma non poteva essere altrimenti, dato che i regolamenti sono stabili ormai da tre anni. Ricordo ancora quanto sono entrato in Formula 1 nel 2005 e Ron Dennis batteva proprio su questo tasto. Aveva la miglior vettura dello schieramento, ma la stabilità dei regolamenti portava sempre alla convergenza delle prestazioni. Se era necessario stravolgere tutto nel 2026? Bisogna sempre evolvere e se hanno deciso di cambiare le regole, al termine di questo ciclo tecnico, è stato per dei motivi rilevanti”.