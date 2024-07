Formula 1 | Ralf Schumacher consiglia a Norris di nominare un coach di supporto

Formula 1 Norris – Le difficoltà dell’ultimo mese e mezzo dovrebbero portare Lando Norris a nominare un coach di supporto, almeno secondo il pensiero di Ralf Schumacher.

In un’intervista rilasciata a Sky De, l’ex pilota tedesco ha cercato di analizzare le difficoltà che sta vivendo l’attuale portacolori della McLaren, precisando come le tante imprecisioni dell’ultimo periodo rischiano di mettere in pericolo lo status di pilota numero uno all’interno della compagine inglese.

Una situazione che Norris non può permettersi e che deve spingerlo a trovare delle rapide contromisure già a partire dall’appuntamento in programma a Zandvoort a fine agosto. Un coach, proprio in tal senso, potrebbe aiutarlo a gestire al meglio la pressione e l’eventuale rivalità non solo con Max Verstappen, ma anche con il compagno di squadra Oscar Piastri, ormai stabilmente in gara nelle posizioni di vertice della classifica.

Ralf Schumacher e il coniglio a Norris

“Sono errori che possono succedere, anche se non dovrebbero. Lando deve urgentemente risolvere questa situazione perché Piastri, con il passare delle gare, si sta rivelando più freddo e deciso. E di questo passo finirà per sorpassarlo nelle gerarchie del team. Un psicologo o un coach di supporto, dal mio punto di vista, lo aiuterebbero ad avere maggiore fiducia in se stesso. Deve restare più calmo nei momenti più caldi del fine settimana. A me non ha aiutato, ma non ero abbastanza bravo comunque. No, scherzi a parte, è una cosa che ho provato. Alcuni non ne hanno bisogno, ma credo che Lando abbia bisogno di un po’ di sostegno”.