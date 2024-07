F1 | Williams sogna il colpo Newey dopo l’ufficializzazione di Sainz

F1 Williams Newey – “L’appetito vien mangiando”, dice un famoso detto, e James Vowles potrebbe puntare ad un colpo da 90 dopo l’ufficializzazione di Carlos Sainz in Williams per la stagione 2025 di Formula 1.

Secondo quanto dichiarato Johnny Herbert in un’intervista concessa al sito TopOffshoreSportsBooks.com, il team Principal della scuderia inglese starebbe lavorando sotto traccia per riportare a Grove una figura di spicco come Adrian Newey, attualmente sul mercato dopo la plurivittoriosa esperienza ventennale con la Red Bull.

L’ex Mercedes, a capo della factory inglese da ormai due anni, sta mettendo nero su bianco la crescita di quest’ultima – grazie anche alle potenzialità economiche del gruppo Dorilton – e l’eventuale ingresso in factory del nativo di Stratford-upon-Avon, insieme all’acquisizione di un pilota veloce e ormai navigato come Carlos Sainz, garantirebbe all’ex scuderia di Frank Williams una spina dorsale di assoluto spessore, soprattutto in ottica 2026.

Herbert e il sogno Newey per la Williams

“I piloti solitamente sanno perfettamente quali sono i piani della squadra per il medio e lungo periodo. E sappiamo bene che nell’ultimo periodo si è parecchio parlato di Newey e della scelta che dovrà fare per il 2025. Carlos sa che Adrian si unirà alla squadra? Chissà. Sarebbe certamente un grande colpo per la squadra diretta da James Vowles. L’arrivo di quest’ultimo a Grove è stato fantastico ed ha regalato alla Williams un personaggio di spicco e capace di offrire la giusta direzione tecnico e sportiva. James sapeva perfettamente dell’esigenza di regalare alla Williams un pilota di caratura e Sainz rispecchia in pieno questo target. Alex è uno, ma Carlos sarà un’aggiunta molto importante per il futuro di questo team. Lo sarà anche Newey? Lo scopriremo”.