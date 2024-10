F1 | Hill critica Verstappen: “Incapace di una gara corretta”

F1 Hill Verstappen – Damon Hill ha espresso critiche nei confronti di Max Verstappen, sostenendo che il tre volte campione di Formula 1 non sia capace di gareggiare in modo “corretto”. L’ex campione del mondo, sempre schietto nei suoi giudizi, ha paragonato lo stile di guida dell’olandese a quello di altri piloti, come Lewis Hamilton e George Russell, sottolineando come alcuni duelli in pista dimostrino che un confronto rispettoso sia possibile.

Hill, che bordata a Verstappen

Commentando episodi recenti, il britannico ha lodato anche la battaglia ruota a ruota tra Liam Lawson e Sergio Perez, sottolineando come il duello si sia svolto in modo pulito, pur con qualche inevitabile contatto: “C’è stata una bella azione tra Lawson e Checo, un po’ spinta e tirata, ma senza alcun intento malevolo per impedire un sorpasso. Hanno cercato di tenere la situazione sotto controllo e hanno corso ruota a ruota.” Secondo Hill, questo tipo di comportamento è ciò che distingue un pilota orientato alla competizione leale da uno che vede ogni tentativo di sorpasso come una sfida personale.

Incapace di una gara lineare

Verstappen, invece, sembra adottare una filosofia diversa, più intransigente e incline allo scontro: “Con Max non è lo stesso. Nella sua filosofia c’è l’idea che tu non possa passare. E spesso tutto ciò sfoca nella ruotata, come abbiamo visto a Città del Messico con Lando Norris. Dal mio punto di vista è incapace di correre una gara corretta, almeno nelle situazioni in cui si trova a sgomitare per il vertice”.

Queste osservazioni non sono le prime critiche mosse da Hill verso Verstappen, ma riaprono il dibattito sullo stile di guida e sulle differenti filosofie che caratterizzano i protagonisti della Formula 1.