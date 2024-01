Il 2024 sarà un anno decisivo per Sergio Perez: il suo contratto con la Red Bull scadrà a fine stagione e, come dichiarato da Christian Horner, il rinnovo dipenderà esclusivamente dalle sue prestazioni in pista. L’ex pilota di Formula 1, Johnny Herbert,

ha usato un esempio della sua carriera per spiegare come potrebbe essere la mentalità del messicano in questo momento. Herbert infatti è stato compagno di squadra alla Benetton di uno dei più grandi piloti nella storia, Michael Schumacher, e quindi sa come ci si sente ad essere il numero due ma ha esortato Perez a tenere la testa bassa e a esibirsi nel miglior modo possibile.

“Michael Schumacher ha sempre avuto favoritismi su di me, anche se eravamo una squadra: è difficile esibirsi quando senti questo, Sergio Perez lo saprà bene”, ha dichiarato il britannico intervistato da Mega Dice.

“In tutte le mie trattative con la Benetton, Flavio Briatore mi diceva che io e Michael Schumacher eravamo una squadra, che lavoravamo insieme e che tutti avevano accesso alle stesse informazioni. Non ha mai funzionato in questo modo perché tendono ad esserci favoritismi nei confronti del ragazzo che fa risultati. E’ una cosa difficile da riuscire a scacciare, per quanto Sergio dica che ignora, in realtà ti ferisce. Deve fare risultati con le botte che arrivano dai media e a volte anche dalla squadra”.