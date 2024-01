F1 | Coulthard sul dominio Red Bull: “Toglie un po’ di magia”

L’ex pilota di Formula 1 David Coulthard ha espresso le sue preoccupazioni dopo il dominio di Max Verstappen nel 2023. L’olandese nella scorsa stagione, ha vinto 19 dei 22 Gran Premi in calendario ed è rimasto imbattuto per 13 vittorie di fila, prima che Carlos Sainz diventasse l’unico pilota non Red Bull a vincere una gara al Gran Premio di Singapore. Ha anche stabilito il record per il maggior numero di punti in una stagione (575, ndr), superando il suo compagno di squadra Sergio Perez di oltre il doppio di quanto ha segnato in stagione (285, ndr). Tuttavia, il suo dominio avrebbe potuto avere un costo per il pubblico televisivo globale della F1, poiché le persone vogliono vedere più varietà e competitività.

David Coulthard ha ammesso le preoccupazioni su come il dominio Red Bull potrebbe essere considerato, in caso di continue vittorie:

“Troppo successo toglie un po’ di magia. Con lo sport, cerchiamo di essere ispirati, di crescere, di andare avanti, e se una squadra sta facendo tutto questo, allora non dà abbastanza speranza a tutti”, ha commentato il britannico intervistato dal The Telegraph.