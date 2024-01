F1 | Le sensazioni di Arthur Leclerc dopo il test: “E’ stato pazzesco!” [VIDEO]

Ieri è stata una giornata indimenticabile per Arthur Leclerc. Il fratello di Charles, pilota di sviluppo Ferrari, è sceso in pista in occasione dei test Pirelli nei quali hanno preso parte anche i piloti F1 Leclerc e Carlos Sainz, oltre ad Antonio Giovinazzi, Oliver Bearman, Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. Il giovane monegasco ha potuto così mettersi al volante della F1-75 del 2022 guidata dal fratello.

“Ho appena finito il mio primo giorno su una F1. E’ stato semplicemente pazzesco, un’esperienza incredibile. La macchina era incredibilmente veloce, un qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. E’ stato pazzesco, se qualcuno me l’avesse detto sei anni fa, prima che iniziassi la mia carriera nel motorsport che un giorno sarei salito su una F1, condividendo la pista con mio fratello, penso che sarei impazzito. Sono davvero felice di averlo fatto. Grazie infinite alla Scuderia Ferrari per aver avuto fiducia in me e per avermi dato questa opportunità”, ha commentato Arthur Leclerc al termine dei test.