F1 | Ferrari, Sainz ricorda la vittoria di Singapore: “Andavo fortissimo”

In una stagione completamente dominata dalla Red Bull l’unico successo non firmato dalla scuderia di Milton Keynes porta la firma della Ferrari. La scuderia del Cavallino ha infatti conquistato la vittoria nella trasferta di Singapore, dove ad imporsi tra le strade di Marina Bay è stato Carlos Sainz. Per lo spagnolo, protagonista in quel weekend di una sontuosa prestazionale impreziosita anche dalla pole position ottenuta al sabato, si è trattato del secondo successo in carriera che recentemente ha ricordato con piacere.

L’ultimo è stato un campionato difficile per la Ferrari che ha dovuto fra fronte ad una situazione critica a causa della mancanza di competitività della SF-23. L’unica gioia è arrivata proprio a Singapore con Sainz, ma nonostante un miglioramento prestazionale nel corso della seconda metà di stagione la Rossa non è riuscita ad avere la meglio sulla Mercedes nella battaglia per il secondo posto nel Mondiale costruttori.

“Se dovessi definire questa stagione con una sola parola direi Singapore – ha dichiarato Sainz, intervistato da Dazn Spagna – La verità è che andavo fortissimo, anche senza giri perfetti. Sfruttavo al meglio il mio potenziale. E lo sapevo fino all’ultimo giro della Q3, andando forte come stavo facendo potevo ottenere la pole. E poi in gara è andato tutto alla perfezione e questo ti dà felicità, soddisfazione con te stesso, che pochissime cose ti danno. E come Singapore non mi è mai capitato mi sono sentito più soddisfatto, più contento della prestazione in un weekend”.