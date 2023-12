Il 29 dicembre è una data triste per tutti gli amanti del motorsport, in particolar modo per quelli della Formula 1, perché ricorre l’incidente che vide protagonista Michael Schumacher sulle veni di Meribel. Un sinistro che di fatto ha stravolto la vita del sette volte campione del mondo, costretto da dieci anni a questa parte a vivere un’esistenza differente rispetto alla precedente.

Su Schumacher ha discusso recentemente Sebastian Vettel, con l’ex pilota di Red Bull e Ferrari che ha sottolineato l’importanza e l’impatto che ha avuto Schumi nella sua generazione. Non è un caso che proprio il Kaiser sia l’idolo dello stesso Vettel.

“Lo sport va avanti, va avanti anche molto velocemente – ha dichiarato Vettel all’agenzia di stampa tedesca – Questo è un bene perché il tempo scorre avanti e non indietro, il tempo non deve fermarsi. Uno come Michael sarà sempre un nome familiare perché i suoi successi e le sue statistiche saranno sempre visibili nero su bianco. Ma restano anche le peculiarità dei personaggi. Che Michael avesse questo legame speciale con la Ferrari, che abbia realizzato il miracolo dei Campionati del Mondo, che abbia messo insieme una squadra e che sia rimasto lì per così tanto tempo”.

Vettel ha poi aggiunto: “Anche se è difficile da immaginare, un Michael Schumacher o un Michael Jordan vengono percepiti in modo diverso nel tempo. Non scompariranno mai dai libri di storia, ma per molti bambini oggi Michael Schumacher è meno familiare di quanto lo fosse per me allora. È stato un eroe per la mia generazione. In futuro, forse, un Lionel Messi sarà meno familiare di un Erling Haaland. Ma è un bene, perché ogni epoca scrive le proprie storie, ogni epoca ha le proprie eroine ed eroi”.