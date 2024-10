F1 | Hamilton, ultimi GP da pilota Mercedes: “Ogni singola gara è emozionante”

Tra Lewis Hamilton e l’addio alla Mercedes mancano oramai sempre meno gare, sei (e tre Sprint Race) per la precisione. Con l’appuntamento finale di Abu Dhabi, che si disputerà allo Yas Marina Circuit il prossimo 8 dicembre, calerà definitivamente il sipario sulla carriera del sette volte campione del mondo alla corte della Stella.

Quello tra l’inglese e la squadra tedesca è stato un rapporto professionale molto intenso, dove entrambe le parti hanno beneficiato l’uno dell’altro scrivendo a suon di vittorie pagine indelebili nella storia della Formula 1.

Ma ora davanti ad Hamilton c’è quell’esperienza che ogni pilota sogna di poter vivere e provare sulla propria pelle: diventare un driver Ferrari. L’inglese infatti ha accettato di unirsi alla squadra del Cavallino, in quella che può essere considerata come la sfida definitiva della sua carriera. Ma prima di abbracciare la Rossa e il suo popolo c’è una storia da terminare in questo finale di stagione, sulla quale lo stesso Lewis non ne ha nascosto l’emozione.

“È stato così per tutto l’anno. Ad ogni gara si presenta – ha affermato Hamilton, citato da PlanetF1.com, discutendo delle sensazioni che sta provando in queste ultime gare in Mercedes – Voglio molto bene alla mia squadra. Ne abbiamo passate tante insieme, quindi sarà emozionante ogni singola gara”.

L’inglese ha poi aggiunto: “Perché ogni gara che facciamo è l’ultima in quel determinato luogo. Ogni gara si avvicina sempre di più all’ultima volta che sarò sulla Mercedes. Sarà dura, ma il mio obiettivo è solo quello di fare del mio meglio per la squadra e terminare in bellezza”.