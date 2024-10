F1 | Marko e la ricetta per il titolo: “A Verstappen servono due vittorie”

F1 Marko Verstappen – Con altre due vittorie nelle prossime sei gare in calendario, Max Verstappen metterà definitivamente fine a qualsiasi discorso sulla conquista del campionato del mondo.

Con queste poche parole, rilasciate a Motorsport-Total.com, Helmut Marko ha proiettato il tre volte Campione del Mondo nella sfida con Lando Norris. L’austriaco ripone grande fiducia nelle qualità del team Red Bull, così come nel pacchetto RB20, e ritiene che il binomio formato dal pilota e dalla monoposto abbia tutte le carte in regola per chiudere la questione prima dell’ultima gara ad Abu Dhabi. Un obiettivo ambizioso, considerando la crescita della McLaren di Lando Norris, ma su cui Marko continua a puntare per il medio e lungo termine

Marko e la rincorsa al titolo di Verstappen

“Il titolo per Max Verstappen diventerà reale con altre due vittorie nelle prossime sei gare del campionato. E’ un target necessario per cristallizzare definitivamente i giochi. E dal mio punto di vista è qualcosa di assolutamente possibile considerando le prestazioni della vettura e gli sviluppi in cantiere. Sono fiducioso”.