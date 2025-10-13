Formula 1 | Ferrari, Hamilton rischia di battere un record negativo che dura da 43 anni

Lewis Hamilton si trova a un passo da un primato poco lusinghiero nella storia della Ferrari. Con il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, il sette volte campione del mondo potrebbe diventare il pilota del Cavallino con la serie più lunga di gare senza podi all’esordio con la squadra italiana.

Dopo il Gran Premio di Singapore, chiuso in ottava posizione, il britannico ha raggiunto quota 18 gare senza piazzamenti tra i primi tre, eguagliando così il record stabilito da Didier Pironi 43 anni fa. Il francese, arrivato a Maranello nel 1981, interruppe la propria striscia negativa solo alla 19ª gara, vincendo il Gran Premio di San Marino 1982 nella controversa domenica con il compagno di squadra, il mai dimenticato Gilles Villeneuve.

Per evitare di battere quel primato, Hamilton dovrà conquistare almeno un podio ad Austin. In caso contrario, entrerà nella storia della Ferrari per un motivo che nessuno avrebbe immaginato quando, all’inizio del 2025, aveva annunciato il suo passaggio dalla Mercedes alla scuderia di Maranello.

Il record che Hamilton rischia di superare ha resistito per 43 anni, a dimostrazione di quanto sia raro che un pilota di alto livello impieghi così tanto tempo per salire sul podio con la Ferrari. Anche nei periodi più difficili, la squadra di Maranello è quasi sempre riuscita a portare i suoi uomini di punta quantomeno in lotta per posizioni importanti, anche se la SF-25 di quest’anno, obiettivamente, non rende la vita facile ai suoi piloti, specialmente per chi è arrivato dopo una carriera con una vettura diversa.