F1 | Hamilton: “Correre dopo i 40 anni? Mai dire mai”

Intervistato da BBC Sport, il sette volte campione del mondo non ha escluso di continuare a correre anche dopo i 40 anni. Lewis Hamilton ha esteso il suo contratto fino al 2025 compreso quando compirà quarant’anni. Nel 2026 ci saranno i nuovi motori e l’arrivo di nuovi concorrenti come Audi quindi la sfida si farà ancora più interessante ma va tenuto conto il fatto che le stagioni di Formula 1 stanno diventando piuttosto impegnative per i piloti con i calendari più lunghi e competitivi.

“Non si deve mai dire mai. Non pensavo che avrei continuato a correre fino a 40 anni perché le stagioni sono sempre più lunghe e stancanti, con lunghi periodi lontano da casa. Faccio questa vita da 16 anni. Amo ancora guidare e salire in macchina. Quando al box accendono la macchina, con tutti i ragazzi del team attorno, sorrido ancora come la prima volta che ho provato una Formula 1”.

Dalla sconfitta del titolo mondiale nel 2021 con quel controverso ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi cui poi è susseguito l’ingresso delle nuove monoposto e delle nuove regole, Hamilton si è trovato a dover lottare; la sua ultima vittoria infatti risale a Jeddah 2021 ma questo non gli ha assolutamente tolto la voglia di continuare a gareggiare ed ha aggiunto che ormai fa parte del gioco saper gestire la pressione.

“Non è affatto semplice restare al top, continuare ad allenarsi e ad ottenere risultati. C’è molta pressione in gioco, sei costantemente sotto esame ed io sono arrivato ad un punto della mia carriera dove non riesco a vincere. Se vinco una gara viene riconosciuto che sono un sette volte campione del mondo mentre invece se non porto a casa dei buoni piazzamenti, vengo criticato. Ma a questo punto della vita posso solo perdere e ovviamente mi sono chiesto tante volte se valesse la pena continuare”.