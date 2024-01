Il figlio di Niki Lauda, farà il suo debutto nel Rally Dakar di quest’anno, gareggiando con una livrea speciale che ricorda la famosa livrea McLaren rossa e bianca con la quale Niki Lauda vinse l’ultimo dei suoi tre titoli nel 1984. Lukas, gareggerà nella classe T3 per veicoli leggeri, correndo con un Can-Am Maverick XRS Turbo, per il South Racing Team.

“Da bambino facevo spesso motocross e ho guidato moto per tutta la vita. Ho lavorato per diversi anni nel marketing sportivo, organizzavo gare per mio fratello ed altre persone. Non avevo mai gareggiato poi nel 2022 Heinz Kinigadner mi ha invitato in Tunisia a provare un Can-Am e mi è piaciuto molto. Ho acquistato un Can-Am usato dalla South Racing e ho iniziato a correre alcuni rally con il mio copilota Stefan. Heinz Kinigadner me lo ha presentato e insieme abbiamo creato una buona squadra. La Dakar è da sempre la gara più importante dei rally, la seguo da quando ero bambino e mi affascina. Il mio obiettivo è imparare molto e cercare di essere il miglior debuttante”.

Lukas Lauda ha disegnato un casco speciale utilizzando il rosso e il bianco che ricordano il casco utilizzato dal padre con i colori della Marlboro.