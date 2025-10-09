F1 | Briatore scommette su Hamilton: “Nel 2026 tornerà a vincere con la Ferrari”

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari non è iniziata certamente nel migliore dei modi. Le difficoltà di adattamento alla SF-25, unite a una vettura fallimentare, hanno generato frustrazione e diverse incomprensioni all’interno del team. Secondo Flavio Briatore, la situazione è destinata a cambiare radicalmente nel prossimo futuro.

“L’anno prossimo tutto cambierà”, ha dichiarato l’imprenditore piemontese a La Politica del Pallone. Briatore, oggi figura di riferimento in Alpine, ha espresso fiducia nel potenziale del sette volte campione del mondo e nelle prospettive della scuderia di Maranello.

Nonostante i risultati, Briatore ritiene che la svolta arriverà con il nuovo regolamento tecnico del 2026, che potrebbe riequilibrare i valori in pista: “Prima o poi risolverà i problemi. È un bravo ragazzo, ma la Formula 1 oggi è complicata: ci sono sette vetture racchiuse in due decimi di secondo. Quest’anno solo la McLaren è davvero competitiva. Con le nuove monoposto cambierà tutto e Hamilton tornerà a lottare per il podio e per la vittoria”.

L’attuale sesto posto del britannico in classifica non è il punto più basso della sua carriera, ma il parallelo con il suo passaggio in Mercedes nel 2013 è evidente. All’epoca, anche lì, servì un periodo di adattamento prima che il cambio regolamentare del 2014 lo riportasse al vertice. Briatore sembra confidare in una dinamica simile anche in rosso.