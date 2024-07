Formula 1 | Perez a Silverstone per dimenticare i disastri delle ultime settimane

Formula 1 Perez GP Silverstone – Momento da “dentro o fuori” per Sergio Perez in vista del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano, dopo le tante difficoltà affrontate in Austria, anche a causa di alcuni danni alla vettura che non gli hanno permesso di ottenere il massimo della performance (“Checo” ha gareggiato con un buco nella zona delle pance), intende riscattarsi in uno dei tracciati non solo più iconici del campionato, ma anche più congeniali alla RB20, vettura che da qualche settimana a questa parte sta subendo la pressione continua della MCL38.

Perez e gli obiettivi per Silverstone

“Il GP d’Austria è stato molto deludente. Le prestazioni sono state compromesse fin dall’inizio a causa di danni significativi e questo ha rovinato la mia gara. Non è stato un weekend ideale. Avevamo fatto dei buoni miglioramenti da sabato a domenica, quindi è stato frustrante non poterli vedere in pista. Abbiamo lavorato per analizzare le cose, per assicurarci di avere il passo giusto a Silverstone, per tutto il fine settimana. Nel 20esimo anno di attività del team, il GP di Gran Bretagna sarà una gara speciale per tutti noi. Avremo una livrea speciale per questa gara e voglio assicurarmi di onorarla con un risultato migliore”.