F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen conquistano la Q3 nella Sprint Qualifying

Austin – Risultato incredibile per la Haas nella Sprint Qualifying, primo atto di un weekend che potrebbe rivelarsi incredibile per la squadra americana.

Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen conquistano, rispettivamente, la sesta e l’ottava posizione nella prima qualifica del weekend, conquistando un posto d’onore per la conquista dei punti nella Sprint Race. Una performance ancora più incredibile, considerando che solo Hulkenberg è sceso in pista con il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Dopo una prima sessione complicata – in cui il tedesco era convinto di restare escluso – la fiducia è cresciuta fino ad un tempo incredibile che lo vede a poco più di tre decimi dalla pole, ma comunque vicinissimo ai top team.

Hulkenberg: “Pensavo di restare escluso in Q1”

“Devo ancora assorbire il tutto. E’ stata una qualifica complicata, piena di alti e bassi. In Q1 non mi sentivo a mio agio in macchina, e credo che siamo stati fortunati a passare il taglio, non me lo aspettavo. La fortuna non ci ha abbandonato e il Q2 è andato bene, il Q3 ancora meglio con le gomme soft. Abbiamo ancora bisogno di esaminare gli aggiornamenti, perché al momento è ancora complicato con il vento e il resto, ma ora abbiamo tanti dati da analizzare”.

Magnussen: “Non sono sorpreso da questo risultato”

La vettura di Kevin Magnussen riceverà gli aggiornamenti solo al termine della Sprint Race, prima della qualifica. Nonostante la macchina non aggiornata, il danese è riuscito comunque a sfruttare le armi a sua disposizione, restando a poca distanza dal compagno di squadra. Un risultato che dimostra la bontà del pacchetto Haas, che sta evidentemente lavorando bene, ponendo le basi per un 2026 competitivo.

“Credo che sia stata davvero una bella giornata, non sono sorpreso da questo risultato. Sono felice di vedere entrambe le vetture in Q3, Nico ha tirato fuori la performance al momento giusto. Sesta ed ottava posizione per la Sprint è un ottimo punto di partenza per il weekend. Nico sta testando gli aggiornamenti, è bello vederlo davanti, perché vogliamo che la vettura sia sempre più veloce e io riceverò gli aggiornamenti dopo la Sprint. E’ utile raccogliere dati e diversificare le vetture, è la decisione giusta. Ho fatto il meglio che potevo, possiamo lottare per i punti domani”.

