F1 | Williams, Colapinto è decimo: “Peccato, senza quell’errore avrei potuto fare meglio”

Austin – Franco Colapinto continua a stupire ed entusiasmare. Il pilota argentino entra in Q3 e conquista la decima posizione nelle qualifiche Sprint, ma a suo dire la Williams sarebbe potuta essere molto più avanti.

L’argentino si è definito “frustrato” al termine delle qualifiche, poiché un errore nel suo tentativo in Q3 gli è costato diverse posizioni. In ogni caso, questo è comunque un ottimo risultato, considerando che Alexander Albon è invece escluso in Q1. Sarà compito di Franco, quindi, attaccare e conquistare dei punti nella Sprint Race, prima di riprovarci nelle qualifiche.

Colapinto: “Potevo battere i miei avversari”

“E’ stata una buona Sprint Qualifying, ma sono frustato perché potevo battere le vetture vicini a noi, ma ho fatto un errore in curva uno che mi è costato tempo sul giro. Ho cercato di recuperare, ma non è bastato. Quello del Q3, purtroppo, non è stato un giro pulito, e credo che sarei potuto essere tra i primi otto. Devo imparare da questi errori e continuare a capire i limiti delle gomme. Comunque, dopo una sola ora di libere su questa pista, ho fatto dei bei progressi, ma posso fare di più. Siamo vicini alla zona punti, vediamo che succede”.

Albon: “Errore mio, Sprint Race compromessa”

Ammette i suoi errori Alex Albon: il thailandese è finito in uno spettacolare testacoda che ha, purtroppo, compresso il suo giro e l’intera qualifica. E’ escluso in Q1 col diciottesimo tempo.

“E’ stato un errore mio: avrei dovuto evitare quel cordolo, ma abbiamo deciso di scendere in pista con una vettura più rigira rispetto alle libere, ho avvertito la differenza da una sessione all’altra. La vettura ci avrebbe portato in Q2, non credo che dovremmo fare molte modifiche, il problema sono le gomme, spiattellate, non possono essere usate in gara. Vedremo cosa possiamo fare, la Sprint è leggermente compromessa”.