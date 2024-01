F1 | Grosjean impaziente di provare la Mercedes

Romain Grosjean ha confermato che il suo test al volante della Mercedes è ancora in programma ma che per una serie di motivi non ha ancora potuto scendere in pista.

Dopo quella fine angosciante del suo tempo sulla griglia di F1, il capo del team Mercedes Toto Wolff ha offerto a Grosjean la possibilità di lasciare la F1 in condizioni molto migliori con un’uscita di prova nella loro macchina. Dopo aver lasciato la Formula 1 a causa di quel terribile incidente durante il Gran Premio del Bahrain nel 2020, dal quale è miracolosamente uscito illeso, Toto Wolff aveva promesso al francese che gli avrebbe fatto provare la Mercedes. Non è ancora stato possibile poiché, come ha spiegato a GP Racing, il suo programma post-F1 è molto ricco ma Grosjean è impaziente di mettersi al volante della W14.

“Non abbiamo ancora trovato il tempo ed è tutta colpa mia! Non è facile però, mi aspettano 30 weekend di gara. Voi ragazzi vi lamentate di 24 in F1 e io ne ho 18 in IndyCar, sette in endurance e cinque in F1 con Canal+. Quindi non è facile aggiungere un test. Ma devo anche dire che molto egoisticamente sto cercando di ritardarlo fino al punto in cui potrò effettivamente testare una nuova generazione di auto. Logicamente ho ancora voglia di farlo e ogni volta che vedo Totò mi conferma sempre che accadrà. Sì, sarebbe molto bello tornare su una macchina di F1”.

Grosjean è ancora alle prese con le ferite alle mani riportate nel drammatico incidente ma ha precisato che sono in via di guarigione:

“Alcuni giorni ho un po’ di dolore soprattutto alla sinistra ma direi che il 95% delle volte non ci penso nemmeno”.

Grosjean passerà da Andretti a Juncos Hollinger Racing per la stagione dell’ IndyCar 2024, oltre a guidare con Lamborghini nelle gare di endurance IMSA.